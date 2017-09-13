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Под Нижним Тагилом нашли тела двух мужчинСегодня в 10:11

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На берегу пруда.

12 сентября 2017 года под Нижним Тагилом на берегу Черноисточинского пруда нашли тела двух 43-летних мужчин.

"Компания из трех мужчин распивала спиртное на одном берегу пруда. Спустя некоторое время они поплыли на лодке на другой берег за алкоголем, распили его там же. А когда возвращались назад, лодка опрокинулась из-за волн. Проплывающий мимо рыбак спас одного из мужчин, двое погибли", - рассказал "Уралинформбюро" руководитель СО по Пригородному району Нижнего Тагила регионального СУ СКР Вадим Белкин.

По факту гибели тагильчан проводится проверка.

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