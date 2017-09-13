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В Италии в кратере вулкана погибли родители с сыномСегодня в 10:21

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Угодив в зону с зыбкой почвой.

11-летний ребенок и его родители погибли в результате падения в кратер вулкана Сольфатара в Италии. Трагедия произошла в пригороде Неаполя недалеко от города Поццуоли, сообщает CNN.

По предварительным данным, 11-летний мальчик отклонился от маршрута и угодил в зону с зыбкой почвой. На помощь ребенку бросились отец с матерью, но их также засосало в грунт. Все трое, провалившись на 3-метровую глубину, погибли. Причиной смерти могло стать падение с высоты или удушье. Тела извлекли прибывшие на место спасатели, передает "Уралинформбюро".

Другой ребенок пары остался жив. Сейчас с ним работают психологи. На место трагедии из Турина выехали его бабушка с дедушкой.

Отмечается, что действующий вулкан Сольфатара известен своей неустойчивой поверхностью и множеством кратерных образований, расположенных на нем.

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