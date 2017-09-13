Одного искали по ошибке.

В Первоуральске завершены поиски пациентов, сбежавших из психбольницы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

8 сентября из закрытого лечебного учреждения сбежали 6 человек. Троих из них задержали в тот же день.

12 сентября сотрудники полиции установили местонахождении еще одного – он гулял по улице Вайнера. Его доставили в больницу. Второго привезли родственники. Последнего, как оказалось, медики уже выписали, его поиски прекращены.

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В Первоуральске из психбольницы сбежали 6 пациентов