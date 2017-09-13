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Исчезновение екатеринбурженки с большими долгами вылилось в "уголовку"Сегодня в 12:10

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Об убийстве.

По факту исчезновения 42-летней екатеринбурженки Галии Бегишевой возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Женщина ушла из дома 6 сентября 2017 года и не вернулась. Она работает бухгалтером в мебельной компании, где директор - ее муж. Именно он написал заявление в полицию. Спустя несколько дней он написал еще одно заявление - о том, что его избили неизвестные, требуя вернуть долг Галии, и угнали "Газель" с товаром.

Личности указанных людей спустя некоторое время установили. Они опровергли факт насилия, но подтвердили, что пропавшая задолжала им большую сумму.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Галии, просят сообщить ее по телефонам: 8 (343) 360-47-70 или 02.

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В Екатеринбурге пропала женщина с большими долгами

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