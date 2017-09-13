Ему было 8 лет.

В селе Викулово (Тюменская область) на территории школы 8-летний ребенок провалился под землю и погиб. Трагедия произошла днем 13 сентября 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

В школьном дворе провалился грунт. Тело ребенка из-под земли доставали прибывшие на место спасатели. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

После ЧП из школы эвакуировали всех детей. Причины провала грунта установят сотрудники Главного управления строительства Тюменской области, которые вместе со следователями работают на месте происшествия.