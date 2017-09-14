На Вторчермете.

Днем 13 сентября 2017 года в Екатеринбурге на Вторчермете электричка насмерть сбила человека. Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.

"В настоящее время на место выехала следственно-оперативная группа. Информация о том, что конкретно произошло, появится позже", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.