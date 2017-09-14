Выпавшие из лесовоза после ДТП.

13 сентября около полудня на 78 километре трассы Челябинск-Троицк произошло ДТП. Водитель за рулем грузовика Mersedes, выезжая на перекресток, не уступил дорогу лезовозу МАЗ, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

От удара МАЗ упал на бок, а бревна из кузова рассыпались по дороге. Движение на трассе оказалось затруднено. К 16:00 участок автомагистрали расчистили.

Официальных данных о пострадавших нет. Однако очевидцы сообщили о том, что водителя лезовоза с места ДТП увезла скорая.

Фото: Александр Панишев/vk.com