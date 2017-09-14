×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Челябинскую трассу заблокировали бревна13 сентября в 17:54

  • Текст

Выпавшие из лесовоза после ДТП.

13 сентября около полудня на 78 километре трассы Челябинск-Троицк произошло ДТП. Водитель за рулем грузовика Mersedes, выезжая на перекресток, не уступил дорогу лезовозу МАЗ, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

От удара МАЗ упал на бок, а бревна из кузова рассыпались по дороге. Движение на трассе оказалось затруднено. К 16:00 участок автомагистрали расчистили.

Официальных данных о пострадавших нет. Однако очевидцы сообщили о том, что водителя лезовоза с места ДТП увезла скорая.

Фото: Александр Панишев/vk.com

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×