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Провалившийся под грунт 8-летний тюменец захлебнулся в канализацииСегодня в 13:58

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Рядом со школой.

Следователи озвучили первые данные по факту гибели 8-летнего мальчика в Тюмени. Установлено, что младшеклассник утонул в канализации.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, 13 сентября 2017 года на территории школы обрушилось бетонное перекрытие канализационной емкости. Туда упал находившийся рядом школьник. Он захлебнулся.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее по теме:
В Тюмени под обвалившимся у школы грунтом погиб младшеклассник

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