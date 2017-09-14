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В Миассе ВАЗ-2112 транзитом через Mitsubishi "впечатался" в грузовикСегодня в 14:45

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Погиб водитель ВАЗа.

Утром 14 сентября 2017 года в Миассе на улице Готвальда произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городского ОГИБДД, 60-летний водитель ВАЗ-2112 при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением и на изгибе дороги протаранил припаркованный Mitsubishi Lancer. От удара "двенадцатую" отбросило на встречный грузовик.

Виновник аварии скончался на месте. Обстоятельства выясняются.

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