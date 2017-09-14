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Южноуралец на легковушке снес пешеходаСегодня в 18:43

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И улетел на газон.

14 августа 2017 года в Магнитогорске на пересечении улицы Советской и переулка Советского водитель легковушки сбил пешехода. Очевидцы сняли ДТП на видео и выложили в Сеть.

На кадрах видно, что автовладелец несется на огромной скорости на красный сигнал светофора и сносит пешехода, переходящего дорогу. Затем автомобиль улетает на разделительный газон. После аварии к пострадавшему мужчине никто не подходит, передает "Уралинформбюро".

Видео: Евгений Лякуткин, vk.com

По словам очевидцев, пешеход отделался ушибами и ссадинами. За рулем легковушки находился хромой пенсионер. О его состоянии ничего неизвестно.

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