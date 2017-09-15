В здании работают кинологи с собаками.

14 сентября 2017 года в Тюмени из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей торгового центра "Гудвин". Всего из здания вывели около 900 человек.

По словам очевидцев, территорию ТЦ отцепили. Полицейским поступила информация, что внутри может находиться бомба. Сейчас в "Гудвине" работают кинологи с собаками, полицейские и спасатели, передает "Уралинформбюро".