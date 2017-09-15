Мужчина направлялся в туалет.

Журналист Financial Time стал жертвой крокодила. 24-летний Пол Макклейн проводил отпуск на Шри-Ланке. Он занимался серфингом в лагуне, известной большим количеством рептилий, сообщает Daily Mirror.

В какой-то момент мужчина решил отойти в туалет. Друзья услышали его крик, увидели, как он взмахнул руками и скрылся под водой. Сейчас местная полиция ищет журналиста, но шансов выжить у него практически не было, передает "Уралинформбюро".