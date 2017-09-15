И разбил голову.

Вечером 14 сентября 2017 года в Ревде на стадионе метизно-металлургического завода с крыши недостроенного здания упал 14-летний мальчик.

Как сообщила "Уралинформбюро" местная жительница, он разбил голову, сломал руку и ногу.

"Когда он упал, мы с мужем сразу подбежали к нему и вызвали скорую помощь. Он лежал на разбитых кирпичах и бетоне. Мальчик был в сознании. Он все время пытался перевернуться на спину, говорил, что на спине он меньше ощущает боль. Но муж ему не давал этого сделать, чтобы не ухудшить его состояние. Я спросила, для чего он туда залез, ответил "так просто" - рассказала женщина.

По ее словам, с заброшенного здания регулярно падают дети. Тем не менее, его почему-то не берут под охрану и не сносят

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пообещали предоставить комментарий позже.