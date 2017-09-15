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В центре Муравленко неизвестный расстрелял лаекСегодня в 13:00

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Полиция проводит проверку.

Вечером 13 сентября 2017 года в центре Муравленко неизвестный расстрелял из дробовика двух якутских лаек.

"В Муравленко на территории парка Культуры и Отдыха девушка гуляла со своими собаками. В это время из кустов кто-то начал стрелять по собакам из дробовика. Одна собака погибла на месте. Другая собака осталась жива, но снесло половину мордочки. Собаку отвезли в город Губкинский в надежде спасти... но ее пришлось усыпить", - написали очевидцы в группе "Муравленко" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ЯНАО, хозяйка животных написала заявление в полицию. По факту проводится проверка. По подозрению в стрельбе задержали 32-летнего жителя Тюменской области. У него изъяли охотничье ружье. Задержанный вину отрицает.

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