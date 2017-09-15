×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Под Саткой разбился 80-летний байкерСегодня в 13:06

  • Текст

Проводится проверка.

14 сентября 2017 года на 4-м километре трассы Сатка-Бакал разбился пожилой мотоциклист.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, 80-летний водитель мотоцикла "Урал" не справился с управлением и перевернулся. Он скончался на месте.

Проводится проверка.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×