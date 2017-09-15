Ее госпитализировали.

Утром 14 сентября 2017 года 30-летняя женщина попала под колеса поезда на перегоне Тракторострой - Пассажирская. Он выжила.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, женщина была пьяна и шла по железнодорожным путям. Ее госпитализировали в больницу Челябинска с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами.

Проводится проверка.