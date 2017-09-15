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На трассе в Югре ДТП унесли жизни пяти человекСегодня в 14:22

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С разницей в несколько минут.

15 сентября в Югре с разницей в несколько минут произошло два смертельных ДТП. В автоавариях погибли пять человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного УМВД.

Около 11.00 на 17 километре автодороги Сургут – Нижневартовск в столкновении легковушки и внедорожника погибли 2 человека. "Семерку начало мотылять, мы ушли от удара, а Ховер позади нас ехал, 2107 пошел юзом на встречу и столкнулся с Ховером, боковой удар", - написал в соцсетях очевидец ДТП (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Также сообщается о трех пострадавших.


Фото: vk.com/kinform

На 50 километре автодороги Сургут – Лянтор легковушка столкнулась с грузовиком. Погибли 3 человека. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.


Фото: vk.com/novosti_surguta

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