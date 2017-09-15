Водитель погиб.

В ночь на 15 сентября 2017 года в Челябинской области на 25-м километре дороги "подъезд к Екатеринбургу" ВАЗ-2110 протаранил фонарный столб.

"Молодой человек 1990 г рождения уснул за рулем. Нет следов торможения, следов заноса, и т.д. автомобиль плавно сместился на левую обочину после затяжного левого поворота в сторону Челябинска. От удара металлический фонарный столб сдвинуло в основании и согнуло", - пишут очевидцы в группе "ЧелябаДТП 74 | Челябинск и область" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В отделении пропаганды южноуральского УГИБДД "Уралинформбюро" сообщили, что 27-летний водитель легковушки не справился с управлением на закруглении дороги. От полученных травм он скончался в больнице.