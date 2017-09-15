Ранены люди.

Взрыв произошел в вагоне лондонского метро на станции "Парсонс Грин" 15 сентября 2017 года, сообщает издание Metro.

По словам очевидцев, взорвался контейнер, который находился в сумке около вагонной двери. По предварительным данным, несколько человек получили ожоги. О погибших не сообщается.

На место происшествия прибыли экстренные службы и полиция. Пассажиров просят не покидать перрон и дождаться организованной эвакуации, чтобы избежать паники и давки, передает "Уралинформбюро".

Уточняется также, что движение поездов на линии "Дистрикт" между станциями "Эрлс Корт" и "Уимблдон" прекращено.