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Полиция обнаружила вторую бомбу в лондонском метроСегодня в 15:05

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Силовики заговорили о теракте.

В лондонском метро на станции "Парсонс Грин" нашли вторую бомбу. Она не сработала. Как написала в своем Twitter журналист The Daily Telegraph, сейчас специалисты деактивируют устройство, передает "Уралинформбюро".

Британские СМИ сообщают, что полицейские расценивают взрыв в подземке как теракт.


Контейнер в вагоне метро взорвался 15 сентября 2017 года. По предварительным данным, 20 человек получили ожоги лица. О погибших не сообщается.

Ранее по теме:
В лондонском метро произошел взрыв

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