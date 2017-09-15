Силовики заговорили о теракте.

В лондонском метро на станции "Парсонс Грин" нашли вторую бомбу. Она не сработала. Как написала в своем Twitter журналист The Daily Telegraph, сейчас специалисты деактивируют устройство, передает "Уралинформбюро".

Британские СМИ сообщают, что полицейские расценивают взрыв в подземке как теракт.

Police just told us there is a second bomb they are trying to deactivate.#Parsonsgreen — Nicky Harley (@nickyharley) 15 сентября 2017 г.





Контейнер в вагоне метро взорвался 15 сентября 2017 года. По предварительным данным, 20 человек получили ожоги лица. О погибших не сообщается.

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