Силовики заговорили о теракте.

В лондонском метро на станции "Парсонс Грин" нашли вторую бомбу. Она не сработала. Как написала в своем Twitter журналист The Daily Telegraph, сейчас специалисты деактивируют устройство, передает "Уралинформбюро".

Британские СМИ сообщают, что полицейские расценивают взрыв в подземке как теракт.

Police just told us there is a second bomb they are trying to deactivate.#Parsonsgreen