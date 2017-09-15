На Южном Урале после пьяного ДТП уволили высокопоставленных полицейскихСегодня в 16:24
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Аварию устроил их подчиненный.
В Нязепетровском районе уволили главу ОМВД за ДТП, которое устроил его подчиненный на трассе Касли - Красноуфимск. Также должностей лишились начальник отдела кадров и оперативник, который после аварии помогал коллеге замести следы преступления. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Страшная авария произошла 2 сентября 2017 года. Пьяный экс-полицейский на Toyota Avensis наехал на велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. Он скрылся с места происшествия, а женщина скончалась от полученных травм. У нее осталось четверо детей.
В настоящее время виновник аварии арестован.
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