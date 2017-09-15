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Югорчанина затянуло под баржуСегодня в 17:01

  • Текст

Он погиб.

14 сентября 2017 года в Белоярском районе на реке Казым 38-летнего мужчину затянуло под баржу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в информационно-аналитическом отделе КУ ХМАО-Югра "Центроспас-Югория", на поиски югорчанина выезжали спасатели. Они обследовали 4 квадратных километра акватории. Тело погибшего было найдено. Его передали полиции.

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