Из-за шквалистого ветра.

Шквалистый ветер в Свердловской области оставил без света жителей нескольких городов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Облкоммунэнерго". Поваленные деревья оборвали линии электропередач в семи городах. Первые сообщения поступили из Богдановича – там без электроснабжения остались около 1300 потребителей. В Кушве света нет в домах частного сектора, детском саду, котельной. Такая же ситуация в Первоуральске.

Обрывы также зафиксированы в северной части Полевского. Кратковременные перебои в подаче электричества были в Нижнем Тагиле. Как сообщили энергетики, в общей сложности отключения затронули несколько тысяч потребителей.