После катания на качелях.

Вечером 16 сентября 2017 года в Екатеринбурге в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского умер 50-летний мужчина.

По рассказам очевидцев, он упал в обморок, когда качался на качелях. Мужчину сняли с аттракциона. Поскольку в парке не оказалось медработника, помощь до приезда скорой ему никто не оказывал. Врачи прибыли на место спустя 40 минут, но у них не оказалось нужных препаратов, а дефибриллятор не сработал.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, по факту происшествия проводится доследственная проверка.