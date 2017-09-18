Он ехал посмотреть пасеку.

16 сентября 2017 года в Миассе 67-летний водитель УАЗа не справился с управлением и протаранил дерево.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла в лесном массиве в 200 метрах от дома на Центральной. 75-летний пассажир скончался на месте.

По данным местных СМИ, погибший был пчеловодом. Он собирался посмотреть пасеку и вернуться домой, где собрались гости по случаю его юбилея.