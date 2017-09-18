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На Южном Урале микроавтобус протаранил две иномаркиСегодня в 10:29

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Которые пропускали пешеходов.

16 сентября 2017 года на трассе Миасс - Чебаркуль рейсовый микроавтобус протаранил Chevrolet и Suzuki, которые пропускали пешеходов на "зебре".

"Мы оказались,"начинкой" бутерброда. Страшно ребят.. Сзади двое детей.. Слава богу все живы, ушибы и царапины только у нас - родителей (мы находились спереди). Дети зафиксированы в автокреслах не пострадали. Авария произошла на пешеходом переходе сузуки и шевроле остановились чтобы пропустить пешеходов. Но к большому сожалению водитель рейсового автобуса слишком поздно поняла что нужно остановиться... Результат на фото", - написала пассажирка Chevrolet Анна Никулина в группе "Инцидент Миасс" (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

Одна из пассажирок автобуса сообщила, что удар был достаточно сильный.

Фото: Анна Никулина, vk.com/inzidentmiass

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