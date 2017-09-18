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Биатлонистка Ольга Медведцева пошла на поправкуСегодня в 10:59

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После ДТП.

Пострадавшая в ДТП олимпийская чемпионка Ольга Медведцева пошла на поправку. О состоянии коллеги рассказала на своей странице в Instagram Светлана Слепцова, передает "Уралинформбюро".

"У нас все хорошо, мы обошлись без повреждений, но вот нашей Ольге досталось. Но и с ней тоже уже все нормально - она в сознании и уже шутит. А ехали мы из города Бородино, там проходили соревнования на призы Медведцевой. Еще раз спасибо, и давайте все пожелаем Оле здоровья", - написала Слепцова (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).



Фото: Instagram Светланы Слепцовой

Автомобиль, в котором ехали биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина, попал в ДТП на трассе Бородино - Красноярск 17 сентября. За рулем находилась Медведцева - двукратная олимпийская чемпионка.

Во время движения от встречного автомобиля отвалился болт и отлетел в лобовое стекло машины спортсменки. Деталь пробила преграду и попала в височную часть головы водителя.

42-летнюю женщину, получившую черепно-мозговую травму, доставили в больницу и прооперировали. Угрозы для жизни спортсменки нет, но некоторое время она проведет в стационаре.

Медведцева завершила карьеру по окончании сезона-2009-2010. Своих лучших результатов она добилась, выступая под фамилией Пылева. На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити биатлонистка завоевала золото в гонке преследования и бронзу в эстафете. В ее активе также золото Ванкувера-2010 в эстафете.

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