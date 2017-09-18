Смешанной с формальдегидом.

Одну из улиц американского города Батон-Руж (штат Луизиана) в прямом смысле залило кровью. Фотографии, сделанные на задворках похоронного бюро Greenoaks Funeral Home на бульваре Флорида, опубликовало в соцсетях издание WBRZ. На снимках видно, как бордовая субстанция вытекает из клапана на газоне и льется на асфальт.

Установлено, что жидкость, затопившая улицу, представляет собой смесь крови и формальдегида. Представители муниципальных властей утверждают, что источником утечки является частное предприятие.

Авария была устранена в течение 20 минут, передает "Уралинформбюро".