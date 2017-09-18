Еще двое пострадали.

В ночь на 17 сентября 2017 года на трассе Пермь - Екатеринбург лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 и грузовая "Газель".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, на встречную полосу выехал 46-летний водитель легковушки. Его 40-летний пассажир скончался на месте. Обоих водителей госпитализировали.

Проводится проверка.