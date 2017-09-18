Заплатив штраф в 700 тысяч рублей.

Тюменских строителей накажут рублем за обман и ущерб окружающей среде. Природоохранная прокуратура выписала штраф в 700 тысяч рублей ООО "СК "Звезда" за нарушение природоохранного и земельного законодательства.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного надзорного ведомства, фирма купила в центре Тюмени земельный участок, предназначенный для строительства жилых домов и объектов соцкультбыта. Но вместо этого построила цех по производству бетона и строительных смесей.

"Сброс смывов бетона от мойки автотранспорта производился на земельном участке, что относится к IV классу опасности отходов", - подчеркнули в прокуратуре.

Кроме того, в отношении строителей возбуждено административное дело по факту использования земельных участков не по целевому назначению.