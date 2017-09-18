Электромонтера.

На расположенном в Шадринске предприятии "Технокерамика" погиб электромонтер. Тело работника было обнаружено в бытовом помещении еще 11 сентября. Однако известно об инциденте стало только сейчас, передает "Уралинформбюро".

Мужчину обнаружили "без признаков жизни и со следами крови в области головы", сообщили в пресс-службе госинспекции труда в Курганской области. Впрочем, в ведомстве произошедшее расценивают, как несчастный случай.

Причины ЧП, а также лица, допустившие нарушения требований охраны труда, устанавливаются.