И двое взрослых.

Днем 17 сентября 2017 года на трассе Абрамовское - Щелкун (под Сысертью) произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, виновником аварии стал 27-летний водитель Volkswagen Passat. Он не выдержал дистанцию и протаранил попутную "Ниву". От удара последнюю выбросило на встречку, где ехала Skoda Octavia.

Госпитализированы трое пассажиров "Нивы" - 7-летний мальчик, 37-летний мужчина и 59-летняя женщина.