Южноуралец остался без руки после ДТПСегодня в 13:50
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Столкнулись легковушка и грузовик.
Днем 16 сентября 2017 года на 13-м километре трассы Миасс - Златоуст лоб в лоб столкнулись Chevrolet Aveo и фура МАЗ.
"Водитель на шевроле вылетел на встречу на повороте и прям под фуру со слов водителя фуры скорость была не меньши сотки водителю оторвало руку по локоть спасли только подушки больше в машине не кого небыло", - написала Евгения Бочкова в группе "Инцидент Миасс" в соцсети "ВКонтакте" (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).
Еще один очевидец сообщил, что водитель легковушки был пьян. "Подъехал спустя минут через 5-10 примерно, как случилось. Ехал со Златоуста. Остановился узнать- нужна ли помощь? Охренел от увиденного. Мужик на Авео, видимо "синий", весь в крови, ему руку оторвало по плечо, размазав дверью от сильнейшего удара... Везде стекло, подушки спасли, но ноги ему тоже поломало, похоже, зажат был..." - пишет Евгений Турышев.
Однако эту информацию опровергает знакомая потерпевшего. "Пьяный? так вот я вам отвечу что был он абсолютно трезв, ездил человек на рыбалку, сегодня у его дочери день рождения. Такие комменты пипец, водитель фуры сказал, что сильный запах перегара? вы мне только скажите как? как? как водитель фуры учуял? подошел к окровавленому мужику зажатому в авто и понюхал? Это бред", - возмущена Ирина Берсенева.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ОГИБДД по Миассу, 52-летний водитель Chevrolet на изгибе дороги не справился с управлением и оказался на встречной полосе. Его госпитализировали.
Фото: Тимур Кутлумбетов, vk.com/inzidentmiass
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