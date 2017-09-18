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В лобовом ДТП на свердловской трассе погибли два человекаСегодня в 15:20

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Еще четверо пострадали.

Утром 18 сентября 2017 года под Артями лоб в лоб столкнулись FAW и Daewoo Nexia.

На встречную полосу выехал водитель китайской иномарки, рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД. Его 42-летний пассажир и водитель Daewoo скончались на месте. Виновник аварии и трое пассажиров узбекского авто получили травмы.

По факту аварии проводится проверка.

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