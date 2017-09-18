×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Сургуте на пьяной езде попался священникСегодня в 18:11

  • Текст

Он устроил дебош.

В ночь на 18 сентября 2017 года в Сургуте за пьяную езду задержали священнослужителя. Видео появилось в соцсетях.

"Сегодня в полночь внимание дежуривших в железнодорожном районе инспекторов ДПС привлек "Ниссан Икс Трейл", который вилял на проезжей части улицы Крылова. Когда полицейские остановили автомобиль, из-за руля вышел священнослужитель с явными признаками алкогольного опьянения. Он представился Иваном Дарием – настоятелем сургутского православного храма. Мужчина потребовал отпустить его.

Когда понял, что запахло жареным, то предложил решить вопрос за деньги. Получив отказ, устроил потасовку с сотрудниками. В итоге инспекторам пришлось применить против буйного батюшки физическую силу и наручники. Теперь задержанному грозит судебное разбирательство за неповиновение полицейским и отказ от прохождения медицинского освидетельствования", - гласит подпись к видео в группе "К-Информ" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Позже выяснилось, что в 2016 году священник уже попадался на пьяном вождении и был лишен прав. Сейчас ему грозит уголовное дело. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×