Он устроил дебош.

В ночь на 18 сентября 2017 года в Сургуте за пьяную езду задержали священнослужителя. Видео появилось в соцсетях.

"Сегодня в полночь внимание дежуривших в железнодорожном районе инспекторов ДПС привлек "Ниссан Икс Трейл", который вилял на проезжей части улицы Крылова. Когда полицейские остановили автомобиль, из-за руля вышел священнослужитель с явными признаками алкогольного опьянения. Он представился Иваном Дарием – настоятелем сургутского православного храма. Мужчина потребовал отпустить его.

Когда понял, что запахло жареным, то предложил решить вопрос за деньги. Получив отказ, устроил потасовку с сотрудниками. В итоге инспекторам пришлось применить против буйного батюшки физическую силу и наручники. Теперь задержанному грозит судебное разбирательство за неповиновение полицейским и отказ от прохождения медицинского освидетельствования", - гласит подпись к видео в группе "К-Информ" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Позже выяснилось, что в 2016 году священник уже попадался на пьяном вождении и был лишен прав. Сейчас ему грозит уголовное дело. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.