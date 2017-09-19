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На ЕКАД грузовик насмерть сбил мужчинуСегодня в 08:37

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Который стоял у разбитого авто.

Поздним вечером 18 сентября 2017 года на 11-м километре Екатеринбургской кольцевой дороги КамАЗ насмерть сбил 33-летнего мужчину, который стоял около своей разбитой машины.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, ранее на этом же месте столкнулись две легковушки, которые ехали в попутном направлении. Оба водителя находились на дороге, когда мимо проезжал грузовик.

Следует отметить, что на данном участке дороги нет освещения, а водители легковушек были в темной одежде.

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