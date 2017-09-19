В Югре молодой водитель насмерть сбил женщину на "зебре"Сегодня в 09:26
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Проводится проверка.
Вечером 18 сентября 2017 года в Нижневартовске 19-летний водитель Volkswagen Polo сбил на "зебре" 54-летнюю женщину. Она скончалась на месте.
"За 20 мин до случившегося проезжала там, очень темно из за фар встречных машин вообще пешеходов не видно", "Вторая смерть уже на этом пешеходном переходе. Светофор там нужен, из-за деревьев и этих желтых ограждений пешеходов совсем не видно", - пишут местные жители в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены,- прим.ред.).
По факту аварии проводится проверка, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды югорского УГИБДД.
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