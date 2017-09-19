В Казахстане.

В ночь на 19 сентября в Алма-Атинской области Казахстана пять человек погибли после аварии с верблюдом. Range Rover столкнулся с животным на трассе "Западная Европа – Западный Китай", сообщают "РИА Новости".

После удара автомобиль перевернулся. От полученных травм на месте скончалась 43-летняя женщина, бывшая за рулем, и три ее пассажира. Четвертый умер в больнице. Верблюд так же не выжил, передает "Уралинформбюро".