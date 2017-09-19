Ураган ударил по Доминике.

Ураган "Мария" достиг максимальной пятой категории и обрушился на островное государство Доминику. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Скорость ветра составляет 260 километров в час. Ожидается подъем воды на 2-3 метра. Стихия уже нанесла первые удары. Так, в доме премьер-министра государства Рузвельта Скеррита "Мария" сорвала крышу. Чиновник написал об этом на своей странице в Facebook. Одновременно с "Марией" в Атлантическом океане бушует ураган "Хосе".

Карибское побережье не успело отойти от предыдущей атаки природы 10 сентября - урагана "Ирма". Он стал одним из самых разрушительных в истории. Жертвами "Ирмы" стали 55 человек в Пуэрто-Рико, Доминикане и на Кубе. Ущерб от урагана составил 10 миллиардов долларов, передает "Уралинформбюро".

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