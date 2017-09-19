×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Ирму" сменила "Мария" – премьеру снесло крышуСегодня в 12:08

  • Текст

Ураган ударил по Доминике.

Ураган "Мария" достиг максимальной пятой категории и обрушился на островное государство Доминику. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Скорость ветра составляет 260 километров в час. Ожидается подъем воды на 2-3 метра. Стихия уже нанесла первые удары. Так, в доме премьер-министра государства Рузвельта Скеррита "Мария" сорвала крышу. Чиновник написал об этом на своей странице в Facebook. Одновременно с "Марией" в Атлантическом океане бушует ураган "Хосе".

Карибское побережье не успело отойти от предыдущей атаки природы 10 сентября - урагана "Ирма". Он стал одним из самых разрушительных в истории. Жертвами "Ирмы" стали 55 человек в Пуэрто-Рико, Доминикане и на Кубе. Ущерб от урагана составил 10 миллиардов долларов, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
"Ирма" погрузила в темноту свыше 3 миллионов жителей Флориды

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×