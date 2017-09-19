Проводится проверка.

Следователи разбираются в причинах гибели новорожденного мальчика в Коркино, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Бездыханного малыша обнаружила мать утром 17 сентября 2017 года. Признаков насильственной смерти на теле ребенка нет. Точную причину установит судмедэкспертиза.

Следует напомнить, что 16 сентября в Магнитогорске скончалась годовалая девочка. По факту организована доследственная проверка.

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