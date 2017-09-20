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На учениях "Запад-2017" вертолет открыл огонь по зрителям19 сентября в 14:55

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Двое госпитализированы.

Двое зрителей учений "Запад-2017" госпитализированы с тяжелыми травмами. Они получили ранения после того, как вертолет Ка-52 неожиданно выстрелил по посетителям. В соцсетях сообщают, что инцидент произошел еще 17 сентября, а пострадали журналисты, передает "Уралинформбюро".

Когда звено Ка-52 приближалось к цели на полигоне "Лужский" под Санкт-Петербургом, у одного из вертолетов произошел непроизвольный пуск ракет "воздух-земля", рассказывают свидетели происшествия.

"Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты", - цитирует РБК одного из очевидцев.

В пресс-службе Западного военного округа информацию о пострадавших не подтверждают. По официальным данным, повреждения получил только один из грузовиков.


Видео: Ferolad Hepolaj/youtube.com

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