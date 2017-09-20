Пострадали двое.

Масштабное ДТП произошло 19 сентября 2017 года на трассе М-5 "Урал", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На 1728 километре магистрали столкнулись 3 грузовика и легковой автомобиль Nissan. В результате аварии пострадали 2 человека, их доставили в медучреждения Златоуста.

В ликвидации последствий ДТП приняли участие спасатели регионального ГУ МЧС. На участке дороги было организовано реверсивное движение. К настоящему моменту проезд в обе стороны разрешен.