В ходе демонтажа трубы.

В Сосновском районе Челябинской области около деревни Большое Баландино ремонтники обнаружили мешок со скелетированными останками человека, сообщает "Сосновская нива". Страшная находка была сделана во время демонтажа трубы.

Установить причину смерти, а также пол и возраст умершего не удалось. Человеческие останки направлены на экспертизу, передает "Уралинформбюро".

В ходе дальнейшего осмотра правоохранители обнаружили вещи погибшего - темную куртку, рубашку, спортивные штаны и кроссовки.