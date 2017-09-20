Введено чрезвычайное положение.

В результате землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике, по последним данным, погибли более 200 человек, разрушены десятки зданий, без электричества остались почти четыре миллиона человек.

Эпицентр землетрясения находился в 111 километрах к югу от Мехико, очаг залегал на глубине 57 километров. Таковы данные Национальной сейсмологической службы Мексики, передает "Уралинформбюро".

На сайте правительства страны опубликовано сообщение о введении чрезвычайное положение в Мехико.

Devastating images from Mexico City. pic.twitter.com/RpF7sUq31s — Jorge Guajardo (@jorge_guajardo) 19 сентября 2017 г.







