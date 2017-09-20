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Мощное землетрясение в Мексике унесло жизни 200 человекСегодня в 08:29

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Введено чрезвычайное положение.

В результате землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике, по последним данным, погибли более 200 человек, разрушены десятки зданий, без электричества остались почти четыре миллиона человек.

Эпицентр землетрясения находился в 111 километрах к югу от Мехико, очаг залегал на глубине 57 километров. Таковы данные Национальной сейсмологической службы Мексики, передает "Уралинформбюро".

На сайте правительства страны опубликовано сообщение о введении чрезвычайное положение в Мехико.



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