Ее увезли в ГКБ №24.

Около 19.00 19 сентября 2017 года в Екатеринбурге около здания УГИБДД по Свердловской области сбили 31-летнюю сотрудницу Госавтоинспекции.

Как сообщил "Уралинформбюро" начальник ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, капитан полиции без форменного обмундирования возвращалась с работы домой. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на нее наехал 21-летний водитель Renault Megane.

"Водитель Renault Megane по имени Евгений, как он сам сообщил, не заметил девушку и задел её своим транспортным средством. Сотрудница ГИБДД доставлена для проведения медосмотра и для определения степени тяжести причинённых ей травм в ГКБ №24", - прокомментировал Горелых.

Он добавил, что серьезных травм сотрудница ГИБДД не получила. По факту происшествия проводится проверка.