И перевернулась.

Утром 20 сентября 2017 года в Екатеринбурге на улице Проезжей "буханка" УАЗ протаранила фонарный столб. От удара опора освещения упала, а машина перевернулась на бок. Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.

В отделении пропаганды городской ГИБДД сообщили "Уралинформбюро", что информации о ДТП не поступало - вероятно, пострадавших нет.