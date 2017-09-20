×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Главный десантник России серьезно пострадал в ДТПСегодня в 10:47

В Мурманской области.

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Андрей Сердюков получил тяжелые травмы в ДТП в Мурманской области.

Авария произошла 15 сентября 2017 года на 1420-м километре автодороги Р21 "Кола". В микроавтобус военных Volkswagen Caravella, который следовал в кортеже, врезался Chevrolet Lanos, передает "Уралинформбюро".

Виновник аварии погиб. Пострадавшего главкома доставили в реанимацию госпиталя Северного флота. Также травмы получили, по данным РБК, заместитель Сердюкова - генерал-майор Владимир Кочетков, 49-летний помощник главкома, 35-летний адъютант и супруга виновника аварии.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
Троль Сегодня в 12:02

Интересно, а накажут каким-то образом этого военного начальника? Или у нас только капитанов-майоров за такие проишествия(ЧП) наказывают, а то и увольняют с "позором"?

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×