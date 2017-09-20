Наказали родителей.

В селе Лая пятеро школьников в возрасте от 8 до 12 лет разгромили кладбище.

Инцидент произошел 17 сентября 2017 года. Дети сломали 11 мраморных памятников. Увидев патрульную машину, они бросились врассыпную. Вскоре юных хулиганов задержали, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МВД.

В отношении родителей детей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Самих нарушителей поставят на учет в ОВД. С ними будет проводиться регулярная профилактическая работа.