Погибла женщина.

Поздним вечером 19 сентября 2017 года на 412-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск (Уватский район) произошло страшное ДТП. От фуры DAF отсоединился прицеп-вагон, который влетел в Lada Priora, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области.

61-летний водитель легковушки, житель Казахстана, получил открытую черепно-мозговую травму, его 49-летняя супруга скончалась на месте. Еще одна пассажирка Lada получила ушибы.