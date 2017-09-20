Спасатели не могут добраться до тела.

В Ивдельском ГО на перевале Дятлова скончался турист. Пока спасатели не могут добраться до тела из-за трудоностопности места.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР, сообщение о скоропостижной смерти мужчины поступило 18 сентября 2017 года. Проводится доследственная проверка.

В настоящее время решается вопрос о применения спецтехники для эвакуации трупа.